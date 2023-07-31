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Kuruluş Osman'da yüreklere dokunacak ayrılık kararı! Yeni sezon gelmeden yolları ayırdılar

Ekranların sevilen dönem yapımı Kuruluş Osman gelecek sezon izleyiciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Dizi, 130. bölümüyle sezon finali yaparken hayranlarını üzen bir ayrılığa da sahne olmuştu. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy 130. bölümde son kez kamera karşısına geçerek ekibe veda etti. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Malhun Hatun, Yıldız Çağrı Atiksoy'un performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Sevilen oyuncunun diziye veda etmesi, sosyal medyada da duygu dolu paylaşımların yapılmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:32 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:32
Kuruluş Osman’da yüreklere dokunacak ayrılık kararı! Yeni sezon gelmeden yolları ayırdılar

Kuruluş Osman 4 sezon boyunca Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Bozdağ Film'in imzasını taşıyan dizi önümüzdeki sezon da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman sezon finali bölümünde hayranlarını üzen bir ayrılığa sahne oldu. Dizi 130. bölümüyle sezon finali yaparken izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy 130. bölümde son kez kamera karşısına geçerek ekibe veda etti.

SÜRPRİZ AYRILIK

Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılma kararı sezon finalinde beklenmedik bir sürpriz olarak izleyicileri şaşırttı.

Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakteri seyircilerin gönlünde taht kurmuştu.

14 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 130. bölümüyle sezonu tamamlayan dizi, Yıldız Çağrı Atiksoy'un ayrılığıyla da izleyicileri şaşırttı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakterini canlandırdığı Kuruluş Osman'da başarılı bir performans sergiledi.

Atiksoy'un ayrılığı hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Öte yandan 5. sezonda diziye katılacak yeni oyuncularla Kuruluş Osman macerasına tam gaz devam edecek.


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