Kuruluş Osman’da yüreklere dokunacak ayrılık kararı! Yeni sezon gelmeden yolları ayırdılar

Kuruluş Osman 4 sezon boyunca Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Bozdağ Film'in imzasını taşıyan dizi önümüzdeki sezon da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman sezon finali bölümünde hayranlarını üzen bir ayrılığa sahne oldu. Dizi 130. bölümüyle sezon finali yaparken izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy 130. bölümde son kez kamera karşısına geçerek ekibe veda etti.