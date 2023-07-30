72 kilo verip tığ gibi oldu! Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’nun sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl zayıflamış...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Hüsne karakterini canlandıran Esin Gündoğdu'nun hayatı merak konusu oldu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Hüsne karakterini canlandıran Esin Gündoğdu'nun hayatı merak konusu oldu.
Oyunculuk performansının yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncunun özellikle zayıflama sırrı merak edildi.
Bir deri bir kemik kalan 46 yaşındaki oyuncu hakkında "Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?" sorusunun yanıtı aratıldı.
ESİN GÜNDOĞDU NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığı sorularına sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu, zayıflama sırrının doğru beslenme ve diyet olduğunu dile getirerek şunları söylemişti: "Çok fazla mesaj alıyorum. Nasıl zayıfladınız? Ameliyat mı oldunuz? Neler yiyip neler içiyorsunuz? Bu işin sırrı nedir vs.
Bir sayfa açtım bu sayfada nasıl beslendiğimi işin püf noktasının asla aç kalmamak olduğunu ve birçok sağlıklı tarif veriyorum. Ameliyat olmuş gizliyor diyenler de çok fazla.
Şöyle bir genel açıklama yapayım. Ameliyat olmadım olsam 5 yılda değil 5 ayda verirdim fazla kilolarımı. Olan arkadaşlarıma saygım sonsuz o da çok zorlu bir süreç biliyorum.
Ben Aşk Yeniden dizisinde diyete başladım. Diziye 138 kilo başladım dizi 2 yıl surdu 107 kilo ile diziyi bitirdim. Youtube den ilk bölüme ve son bölüme bakarsanız nasıl yavaş yavaş eridiğimi görürsünüz"
Esin Gündoğdu gibi sağlıklı yaşamı seçerek bambaşka bir görünüme kavuşan diğer ünlüler kimmiş bakmaya ne dersiniz?
PELİN ÖZTEKİN
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.
O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Öztekin'in nasıl bu kadar fit göründüğü merak ediliyor.
İşte sırrı...
O da 'yağ kırma' olarak bilinen işlemi uygulatıyor.
Buzla yağlarını donduran Pelin Öztekin, Seda Sayan'ın da tercih ettiği güzellik merkezine gidiyor.
BUSE VAROL'DAN SEDA SAYAN'A ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI...
İşte merak ettiğiniz 'Ünlüler nasıl kilo veriyor?' sorusunun yanıtı...
İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.
Eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Buse'nin bu görüntüsü sosyal medyada, 'kilo almış' yorumlarına neden oldu.
Buse Varol hakkında yapılan, "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları üzerine sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu.
Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirdi.
"46 BEDEN OLSAM DA MUTLU OLURDUM"
Varol, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok komik gelen bazı yorumlar var. 44 beden misin? 46 beden misin? Olabilirdim, benim için 42, 44 ya da 46 beden olmak sorun değil. Sağlıklı olduktan sonra herkese yakışan bir kilo var ama hani sen 34 bedendin, fotoğraflarına shop yaptın diyorlar. İşte video çekiyorum, yapsam buna da yaparım. Şöyle inanmayanlar için göstereyim, 34 bedenim. 40 bedenken de bir sürü hikaye koyuyordum ve mutluydum. Şu anda da mutluyum. Meraklılara cevabım olsun. Hepinize sevgiler."
Buse de Seda Sayan, Pelin Öztekin, Ceyda Düvenci, Esra Erol ve birçok ünlü isim gibi 'yağ kırma' işlemi uygulatıyor.
"VÜCUT YAŞI 23..."
Seda Sayan süper mini şortuyla ortalığı salladı sırrı ortaya çıktı! 38 cm incelmişti meğer Barbie bacak yaptırmış...
Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla gündeme geldi, Kadırgalı ise iddiaya, "Yav he he" diyerek yanıt verdi.
Sürpriz bir kararla solisti Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan gün geçtikçe zayıflıyor.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Seda Sayan Instagram'dan yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.
38 cm incelen Seda Sayan'ın Barbie bacak yaptırdığı ortaya çıtkı.
Bütün kıyafetlerini daralttığını ve ölçülerinden çok memnun olduğunu ifade eden Seda Sayan'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.
SEDA SAYAN
Seda Sayan, adeta eridi.
"BENDE BU BACAKLAR 20 YAŞINDA BİLE YOKTU"
60 yaşındaki Seda Sayan, son dönemde 'yağ kırma' olarak bilinen işlemi uygulatıyor. Buzla yağlarını donduran Seda Sayan'ın zayıflama formülü oldukça ağrısız bir yöntem...
Son günlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hande Erçel'in zayıflığı dillere destan... Hayatından şeker ve karbonhidratı çıkaran güzel oyuncu yeni yemek programı bol bol proteinden oluşturdu. Protein içeren besinlerin vücutta sindirimi daha uzun sürdüğünden verdiği tokluk hisside daha uzun sürer. Güzel oyuncu ana öğünlerin dışında acıktığında yeşil elma yemeyi tercih ediyor.
HANDE ERÇEL NASIL ZAYIFLADI?
Hande Erçel nasıl zayıfladı sorusu tam anlamıyla burada cevap buluyor. Yeşil elma sadece Hande Erçel'in değil çoğu kişinin diyet listesinde yer almaktadır. Yeşil elma posalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenden dolayı yiyen kişinin sindirim sistemini hızlandırır ve tok tutar.
Hande Erçel'in diyet listesinde bulunan bir diğer önemli nokta ise tarçınlı sudur. Tarçınlı suyun yağ yakma, metabolizmayı hızlandırma, kan şekerini dengeleme ve tatlı isteğini köreltme gibi kilo vermeye yardımcı bazı etkileri vardır. Bunun dışında tarçınlı su bağışıklık sistemini güçlendirir, gözenekleri sıkılaştırır, hafızanızı güçlendirir ve kanseri önler.
HADİSE 'KAYISI VE MAYDANOZLA GÜNE BAŞLIYOR'
Şu sıralar Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise'nin zayıflığı dikkat çeken cinsten. Diyetisyenin beslenme tavsiyelerini harfi harfine uygulayan şarkıcının, günde sadece 2 öğün besleniyor.
Akşam 7'den sonra ağızına hiçbir şey sürmeyen popçu, her sabah tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla da fazla kilolarından kurtulmayı başardı.
Haftanın sadece 1 gününü 'ödül günü' olarak ilan eden popçu, o gün istediği her şeyi tükettiği öğrenildi. Hadise, diyetisyen için 20 bin lira öderken, spor hocası için de 10 bin lirayı gözden çıkardı.
MİRAY DANER
Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.
Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" demişti.
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.
"SPOR VAZGEÇİLMEZİ"
Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini vurguluyor. 2 çocuk annesi yıldız, birçok kişi gibi aşırı diyetler yerine ne yediği konusunda daha bilinçli hareket ettiğini dile getiriyor. Üstelik yemeğe de çok düşkün olduğunu belirten Karahan, önceleri yedikklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli davranmadığını, sadece keyif aldığı yemekleri yediğini anlattı. Fakat tüm bunları bırakmak için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yola girdiğini de dile getirdi.
Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan yıldız, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlattı. Sadece beslenme değil, aynı zamanda sporla da bunu destekleyen Pelin Karahan, fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlattı.
KETOJENİK DİYET NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
Ketojenik diyet (veya kısaca keto diyeti), birçok sağlık yararı sunan düşük karbonhidratlı, yüksek yağ içeriğine sahip bir diyettir. Aslında, birçok araştırma, bu tür bir diyetin kilo vermenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, ketojenik diyetin diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalığına karşı bile faydaları olabileceğini gösteriyor. Fakat tüm bu beslenme programları, herkesin vücut tipine göre özel olarak düzenlenir ve diyet yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
Karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve onun yerine yağ oranını artırmayı hedefleyen bu diyet etkililiği nedeniyle sıklıkla uygulanıyor. Karbonhidratlardaki bu azalma, vücudunuzu ketoz adı verilen metabolik bir duruma sokar. Bu olduğunda, vücudunuz enerji için yağ yakma konusunda inanılmaz derecede verimli hale gelir. Aynı zamanda karaciğerdeki yağı , beyne enerji sağlayabilen ketonlara dönüştürür. Ketojenik diyetler kan şekeri ve insülin seviyelerinde önemli düşüşlere neden olabilir. Bunun, artan ketonlarla birlikte bazı sağlık faydaları bulunur.