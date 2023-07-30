72 kilo verip tığ gibi oldu! Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’nun sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl zayıflamış...

"46 BEDEN OLSAM DA MUTLU OLURDUM"

Varol, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok komik gelen bazı yorumlar var. 44 beden misin? 46 beden misin? Olabilirdim, benim için 42, 44 ya da 46 beden olmak sorun değil. Sağlıklı olduktan sonra herkese yakışan bir kilo var ama hani sen 34 bedendin, fotoğraflarına shop yaptın diyorlar. İşte video çekiyorum, yapsam buna da yaparım. Şöyle inanmayanlar için göstereyim, 34 bedenim. 40 bedenken de bir sürü hikaye koyuyordum ve mutluydum. Şu anda da mutluyum. Meraklılara cevabım olsun. Hepinize sevgiler."