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Taner'i ikinci kez dağıtacaklar! Gönül Dağı'nda ciğerleri yakıp yıkacak başrol vedası!

TRT 1'de cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi, son dönemdeki gelişmelerle seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak diziye ilişkin kulislerde dolaşan iddialardan biri, izleyicileri şaşırttı. İddiaya göre, dizide önemli bir rolü canlandıran ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziye veda edecek. Bu haber, dizi takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırmış durumda.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 10:25 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 10:25
Taner’i ikinci kez dağıtacaklar! Gönül Dağı’nda ciğerleri yakıp yıkacak başrol vedası!

Gönül Dağı dizisinde gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizide son dönemde öne çıkan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Yeni sezonda ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında yayınlanması beklenen yeni sezonu bekliyor.

MORAL BOZACAK İDDİA!

Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı.

Yeni sezon için geri sayımın başladığı dizide gelecek sezonun ilk bölümlerinde Selma'nın öleceği iddia edildi. Bilindiği üzere Selma kaza geçirmiş, bu kazadan sağ bir şekilde kurtulmuştu.

Bu iddia ise izleyiciler tarafından Dilek'ten sonra Taner'i ikinci kez üzecekler şeklinde yorumladı.

Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

Gönül Dağı'nın yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Öte yandan diziye yeni isimler dahil olacak.

Dizinin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanacağı ise kulislerde en çok konuşulan konulardan birisi oldu.


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