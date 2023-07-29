Taner’i ikinci kez dağıtacaklar! Gönül Dağı’nda ciğerleri yakıp yıkacak başrol vedası!

Gönül Dağı dizisinde gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizide son dönemde öne çıkan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Yeni sezonda ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında yayınlanması beklenen yeni sezonu bekliyor.