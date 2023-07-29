Reddettiği için bin pişman! Kurtlar Vadisi’ndeki Polat rolünün ilk teklif edildiği isim ortaya çıktı!

Kurtlar Vadisi'nin efsanevi Polat Alemdar karakterini canlandırmak için Cenk Torun'a teklif yapıldığı, ancak ünlü oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Dizinin yapım şirketi daha önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a başrol teklif etmişti. Fakat Cenk Torun askere gitmeden önce bu teklifi kabul etmemiş ve Polat Alemdar karakterini canlandırmaktan vazgeçmişti. Yıllar sonra Cenk Torun bu teklifi reddetmesini hayatının en büyük hatası ve en büyük pişmanlığı olarak tanımladı.