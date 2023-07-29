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Reddettiği için bin pişman! Kurtlar Vadisi'ndeki Polat rolünün ilk teklif edildiği isim ortaya çıktı!

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ın aslında Cenk Torun'a teklif edildiği ve ünlü oyuncunun bu teklifi reddettiği gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı. Cenk Torun, dizi cast aşamasında Polat Alemdar karakterine teklif aldığını, ancak askere gitmeden önce bu teklifi reddettiğini açıkladı. O dönemde verdiği kararı "Hayatımın hatası, en büyük pişmanlığım" olarak nitelendiren Torun, aslında Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'ne başrol olarak adım atma fırsatını kaçırdığını belirtti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 10:29 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 10:29
Reddettiği için bin pişman! Kurtlar Vadisi’ndeki Polat rolünün ilk teklif edildiği isim ortaya çıktı!

Kurtlar Vadisi'nin efsanevi Polat Alemdar karakterini canlandırmak için Cenk Torun'a teklif yapıldığı, ancak ünlü oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Dizinin yapım şirketi daha önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a başrol teklif etmişti. Fakat Cenk Torun askere gitmeden önce bu teklifi kabul etmemiş ve Polat Alemdar karakterini canlandırmaktan vazgeçmişti. Yıllar sonra Cenk Torun bu teklifi reddetmesini hayatının en büyük hatası ve en büyük pişmanlığı olarak tanımladı.

DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Kurtlar Vadisi ile bilinmeyen başrol gerçeği ortaya çıktı. Dizinin yapım şirketinin Necati Şaşmaz'dan önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanıdığımız Cenk Torun'a teklif edildiği öğrenildi.

BİN PİŞMAN OLDU

Cenk Torun askere gitmeden bir süre önce diziden teklif aldığını ancak teklifi reddettiğini açıkladı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI"

Ünlü oyuncu bu teklifi reddetmesini "Hayatımın hatası, en büyük pişmanlığım" olarak tarif etti.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM..."

Cenk Torun o süreci şu sözlerle anlattı:

"Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim. En büyük pişmanlığım, hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu.

Mafya dizisi tutmaz diye düşündüm. O dönemde yakışıklı jön rolleri üzerime yapışmıştı. Benden mafya adamı nasıl olur diye endişelendim açıkçası."


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