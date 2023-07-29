Serdar’ın biricik Zehra’sıydı! 4. sezonda olmayacak! Teşkilat dizisindeki ayrılık yürekleri hırpalayacak!

TRT 1 'in sevilen dizisi Teşkilat 'ta flaş bir ayrılık yaşandı! Dizinin başrol karakterlerinden Çağlar Ertuğrul dizide geçtiğimiz sezon veda etmişti. İzleyiciyi kahreden ayrılık haberinin ardından Murat Yıldırım diziye dahil olmuştu. Yeni sezon başlamadan bir oyuncunun daha diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu ''Benim için kolay değil... Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat...'' dedi.

TEŞKİLAT'TA BOMBA AYRILIK

Teşkilat dizisi dördüncü sezonu için ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor, Ancak Zehra Balaban karakterine hayat veren oyuncu Deniz Baysal, dizinin ekibinden ayrıldı.

Instagram'dan açıklama yapan Deniz Baysal, "Benim için kolay değil... Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat... Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım; her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da her daim yanınızdayım... Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte...

Ne mutlu bana yolunuz her zaman açık olsun... Ve siz kıymetli izleyicilerimiz... 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek, yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nasıl veda edebileceğimi bile düşünmemiştim açıkçası... Teşkilat'tan bir Zehra Balaban geçti. Ağlamıyorum gözüme Hançer" diye yazdı.