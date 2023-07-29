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Finaliyle ağlatmıştı! Yargı dizisinden üzen karar! Yeni sezonu bekleniyordu ama...

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, 19 Eylül 2021 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelmiş ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş bir televizyon dizisidir. Dizi, yönetmen Ali Bilgin tarafından yönetilmekte, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme almaktadır. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki hikayesiyle dikkat çeken Yargı dizisi, üçüncü sezonuyla bekleniyor. Yargı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştır. İzleyiciler, dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, dizinin hayranlarını üzen flaş bir iddia ortaya atılmıştır.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 09:36 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 09:36
Finaliyle ağlatmıştı! Yargı dizisinden üzen karar! Yeni sezonu bekleniyordu ama...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Sema Ergenekon imzalı dizinin çekimleri iddiaya göre ertelendi. Peki neler oluyor? İşte detaylar...

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisinin yeni yayın dönemini bekleyen izleyiciler bu haberle yıkılacak. Dizi çekimlerinin başlaması Ağustos ayının sonları yerine Eylül ayının başlarını bulacağı iddia edildi. Dizinin çekimlerinin ertelendiği iddiası çok konuşulurken yeni sezon tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Öte yandan Yargı dizisinin hayranları, ayrıca Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sezonda kadroda olup olmayacağını merakla bekliyorlardı. Ancak, edinilen bilgilere göre, Kaan Urgancıoğlu yeni sezonda da Ilgaz karakteriyle rol alacak.

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