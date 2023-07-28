Tek bir formülle tığ gibi erdi! 76’dan 60’a düşme sırrı... 1 ayda 16 kilo verme garantili Açelya Akkoyun diyeti!

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, sır diyetiyle gündeme gelerek kilo verme sürecini anlattı. Akkoyun, kilo verme yolculuğunda profesyonel yardım aldığını ve bir diyetisyenle çalıştığını vurguladı. Diyetisyenin önerilerine sıkı bir şekilde uyunarak daha sağlıklı ve düzenli bir beslenme programıyla spor yaparak kilo verdiğini aktardı. Bu sayede hayallerine adım atmış oldu.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, kilo verme sürecini anlatarak dikkat çekti. Akkoyun, 86 kilo olduğunu belirterek sadece 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı.
Kilo verme sürecinde tek öğünle beslendiğini ve ekmeği hayatından çıkarttığını vurgulayan Akkoyun, başarılı olabilmek için inanmanın önemini altını çizdi. Ayrıca su tüketerek ve düzenli spor yaparak istenilen bedene ulaşmanın mümkün olduğunu da kanıtladı.