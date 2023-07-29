Bomba transfer! Mesut Komiser’in yerine o oyuncu geldi! Arka Sokaklar dizisinin kadrosu netleşti!

2006 yılında ilk bölümü yayınlanan " Arka Sokaklar " dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyordu. Beklenen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre sevilen dizi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek. Dizinin kadrosu da belli oldu. Zafer Ergin , Özgür Ozan , İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu 'nun yanı sıra kadroya yeni isimler de dahil oldu. Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Arka Sokaklar'ın kadrosuna girdi. İşte detaylar...

Çekimlere yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi:

17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Arka Sokaklar uzun bir arada sonra ekranlara dönüyor. Dizinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

"Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu'ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık.

Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde."