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Bomba transfer! Mesut Komiser'in yerine o oyuncu geldi! Arka Sokaklar dizisinin kadrosu netleşti!

Arka Sokaklar dizisi, Türkiye'de uzun süredir yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi olan polisiye drama türündeki bir televizyon dizisidir. Dizi, içerdiği sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmektedir. Yeni sezonda kadroda gerçekleşen değişiklikler ve yeni oyuncuların katılacağı haberleri, dizi severlerin gündemini meşgul etmektedir. Yapılan son duyurulara göre, Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon kadrosuna genç bir oyuncunun katılacağı açıklandı. Önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan ekibe dahil olan bu oyuncunun kim olduğu ise henüz net olarak belirtilmemiştir.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 09:34 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 09:34
Bomba transfer! Mesut Komiser’in yerine o oyuncu geldi! Arka Sokaklar dizisinin kadrosu netleşti!

2006 yılında ilk bölümü yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyordu. Beklenen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre sevilen dizi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek. Dizinin kadrosu da belli oldu. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu'nun yanı sıra kadroya yeni isimler de dahil oldu. Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Arka Sokaklar'ın kadrosuna girdi. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR GERİ DÖNÜYOR

17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Arka Sokaklar uzun bir arada sonra ekranlara dönüyor. Dizinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Çekimlere yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi:

"Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu'ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık.

Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde."

GENÇ OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi ünlü isimlerle anlaşılan diziye çok yakışıklı genç bir komiser geliyor.

Ünlü oyuncu Hasan Denizyaran, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Yakışıklı oyuncu diziye komiser Kadir Korkmaz rolüyle dahil olacak.


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