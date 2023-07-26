Efsane şarkıcı hayatını kaybetti! Sinead O’Connor kimdir, kaç yaşındaydı? Sinead O’Connor neden öldü, hastalığı neydi?

O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi. Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi. Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğ ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi. Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.

GEÇEN YIL EN BÜYÜK ACIYI YAŞAMIŞTI

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, geçen yılın ocak ayında hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Henüz 17 yaşındaki oğlunu kaybetti. Şarkıcı, acı olayın duyulmasından sadece iki gün önce oğlu Shane'in kayıp olduğunu duyurmuştu. Polisin hayatından endişe ettiği Shane'in cansız bedeni iki gün sonra bulundu. Sinead O'Connor acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Şarkıcı oğlunun, dünya mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" belirtti. Ardından da "kimsenin onu örnek almaması gerektiğini" yazdı. Sinead O'Connor, Twitter sayfasında şunları yazdı: "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." Polis, Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.