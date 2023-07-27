Sürpriz oyuncu değişikliği... Yeni Aşk-ı Memnu’ya selam verin! Seyirciyi deliye döndürecek fotoğraf geldi!

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağı "Bihter" filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından üçüncü kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce iki kez televizyon dizisi olarak ekranlara gelen "Aşk-ı Memnu"nun bu kez dijital platformda yayınlanacak olan film projesinin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak. Filmin 2023 sonunda izleyiciyle buluşmayı planlanıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak.