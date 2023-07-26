Yeşilçam’dan bir acı haber daha! Usta oyuncusu Yaşar Yağmur vefat etti

Burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Yağmur, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yağmur kalp krizi geçirmesi sebebiyle, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.