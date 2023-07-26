Hayranları çileden çıkardı! Biran Damla Yılmaz adeta ateş püskürdü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı! "Rahmetli dedemin adına..."

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan ve Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Biran Damla Yılmaz, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan ve Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Biran Damla Yılmaz, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmaz, Threads'ten yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.
Biran Damla Yılmaz, hayranlarının kendisine ulaşmak için başvurduğu yolları anlatarak adeta isyan etti.
Kendisine ulaşmak için babaannesini ve rahmetli dedesini kullanan hayranlarına sosyal medyadan uyarıda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:
"Böyle etrafındaki insanların numaramı vesaire sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hack'leyip numaramı oradan bulmaya çalışmak...
Hani onu da geçtim, rahmetli dedemin adına hesap açıp akrabalarıma yazmak nedir ya? Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın rica ediyorum.
İnsanların acıları ile oynayacak kadar ileri gitmeyin! Bırakın bizim de özelimiz olsun... Sadece biraz olsun saygı istiyorum bu kadar..."
Paylaşımı görenler "Böyle hayran olmaz olsun", "Böyle hayranlık olmaz" yorumlarında bulundu.
İşte o paylaşım...