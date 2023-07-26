Hayranları çileden çıkardı! Biran Damla Yılmaz adeta ateş püskürdü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı! "Rahmetli dedemin adına..."

Biran Damla Yılmaz, hayranlarının kendisine ulaşmak için başvurduğu yolları anlatarak adeta isyan etti.

Kendisine ulaşmak için babaannesini ve rahmetli dedesini kullanan hayranlarına sosyal medyadan uyarıda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Böyle etrafındaki insanların numaramı vesaire sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hack'leyip numaramı oradan bulmaya çalışmak...

Hani onu da geçtim, rahmetli dedemin adına hesap açıp akrabalarıma yazmak nedir ya? Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın rica ediyorum.