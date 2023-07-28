Yalı Çapkını’nda yürekleri yangın yerine çevirecek oyuncu değişikliği! Yeni sezon başlamadan gönderdiler

Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Kulislerde dolaşan iddialar ve spekülasyonlar dizinin seyircilerini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz sezon finaline doğru Doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Korhan karakterinin diziye veda etmesi izleyicileri şok etmişti. Korhan ailesinin bu ani ve beklenmedik kaybı karşısında yaşadığı acı ve yıkım dizinin izleyicilerini derinden etkilemişti. Ancak son günlerde kulaktan kulağa dolaşan yeni bir iddia dizi severleri şaşırttı. Bu kez de bir başka önemli karakterin diziden ayrılacağına dair haberler yayılmaya başladı.