İrem Derici hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Sahne alacakken hastaneye kaldırıldı! "3 gün konuşmam dahi yasak..."

Festivalin merakla beklenen konuklarından olan İrem Derici, geçirdiği şiddetli bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu, ünlü şarkıcının festival performansını iptal etmesine neden oldu. Peki, İrem Derici sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
İREM DERİCİ HASTALANDI MI?
Festival takviminde 2. günün başrolünde yer alacak olan İrem Derici, Akçakocalı hayranlarıyla buluşmak için heyecanla hazırlık yapıyordu. Ancak sabaha karşı yüksek ateş ve kusma ile hastaneye kaldırılması, acil bir durum olduğunu gösterdi.
Büyük bir enfeksiyon geçirdiği tespit edilen İrem Derici'nin ses tellerinde de sorun yaşandığı belirtildi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine ünlü şarkıcı, en az 3 gün boyunca konuşmama ve dinlenme ihtiyacı olduğunu öğrendi.