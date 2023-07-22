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    • 22.07.2023 18:06
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    • 22.07.2023 18:07
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    İrem Derici hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Sahne alacakken hastaneye kaldırıldı! "3 gün konuşmam dahi yasak..."

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen ve popüler Finduk Festivali'nin 2. gününe damga vurması beklenen pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, ani bir sağlık sorunu nedeniyle hayranlarıyla buluşamayacak. Hastaneye kaldırıldığı ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı öğrenilen İrem Derici hayranlarını oldukça endişelendirdi. Peki, İrem Derici hastalandı mı? İrem Derici sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İrem Derici hastalandı mı,sağlık durumu nasıl?

    Festivalin merakla beklenen konuklarından olan İrem Derici, geçirdiği şiddetli bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu, ünlü şarkıcının festival performansını iptal etmesine neden oldu. Peki, İrem Derici sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

    İREM DERİCİ HASTALANDI MI?

    Festival takviminde 2. günün başrolünde yer alacak olan İrem Derici, Akçakocalı hayranlarıyla buluşmak için heyecanla hazırlık yapıyordu. Ancak sabaha karşı yüksek ateş ve kusma ile hastaneye kaldırılması, acil bir durum olduğunu gösterdi.

    Büyük bir enfeksiyon geçirdiği tespit edilen İrem Derici'nin ses tellerinde de sorun yaşandığı belirtildi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine ünlü şarkıcı, en az 3 gün boyunca konuşmama ve dinlenme ihtiyacı olduğunu öğrendi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, sağlık durumuyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. "Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum." diyen sanatçı, hayalini kurduğu Akçakoca Finduk Festivali'ne katılamamanın tarifsiz bir üzüntü olduğunu dile getirdi.

        İrem Derici, daha önceki zorlu durumlarda sahneye çıkmaktan çekinmediğini ancak bu kez sesinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Sevenlerinden özür dileyerek, en kısa sürede tekrar sahnede olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

        YERİNE EYPİO ÇIKACAK!

        İrem Derici'nin sahne alamayacağı etkinlikte boşluğu dolduracak isim de hızla açıklandı. Ünlü rap müzik şarkıcısı Eypio, İrem Derici'nin yerine geçerek festivalin 2. gününde sahne alacak.
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        Haberler Magazin İrem Derici hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Sahne alacakken hastaneye kaldırıldı! "3 gün konuşmam dahi yasak..."
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