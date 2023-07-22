İrem Derici hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Sahne alacakken hastaneye kaldırıldı! "3 gün konuşmam dahi yasak..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, sağlık durumuyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. "Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum." diyen sanatçı, hayalini kurduğu Akçakoca Finduk Festivali'ne katılamamanın tarifsiz bir üzüntü olduğunu dile getirdi.