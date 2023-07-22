Ayrılan karakteri geri getirdiler! Alparslan Büyük Selçuklu'da finale 2 bölüm kala sürpriz transfer

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final kararıyla seyircilerini şaşırtmıştı. İlk sezonunda Gizem Karaca tarafından canlandırılan Evdokya karakteri hikayeye geri dönüyor. Dizinin son 2 bölümünde bu karakter hikayenin akışında tekrar yer alacak. Ancak bu kez Evdokya'nın rolü başka bir oyuncu tarafından üstlenilecek. Yaşanan bu gelişme izleyici tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Şimdi izleyiciler yeni sezonda yayınlanacak son 2 bölümü bekliyor.
SÜRPRİZ TRANSFER!
Ünlü oyuncu Hande Subaşı başarılı kariyerine tarihi dizilerle devam ediyor. Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aykız karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Subaşı yine tarihi bir konuyu ele alan bir yapımın kadrosuna dahil oldu.
Güzel oyuncu bu kez TRT 1'de yayınlanan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde rol alacak.