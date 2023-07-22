Ayrılan karakteri geri getirdiler! Alparslan Büyük Selçuklu'da finale 2 bölüm kala sürpriz transfer

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final kararıyla seyircilerini şaşırtmıştı. İlk sezonunda Gizem Karaca tarafından canlandırılan Evdokya karakteri hikayeye geri dönüyor. Dizinin son 2 bölümünde bu karakter hikayenin akışında tekrar yer alacak. Ancak bu kez Evdokya'nın rolü başka bir oyuncu tarafından üstlenilecek. Yaşanan bu gelişme izleyici tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Şimdi izleyiciler yeni sezonda yayınlanacak son 2 bölümü bekliyor.