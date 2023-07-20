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    • Magazin
    • 20.07.2023 22:38
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    • 20.07.2023 22:44
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    ''Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen bir kimse'' hangisinin sözlük tanımıdır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen bir kimse'' hangisinin sözlük tanımıdır?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    ’’Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen bir kimse’’ hangisinin sözlük tanımıdır?

    ''Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen bir kimse'' hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: ''Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen bir kimse'' hangisinin sözlük tanımıdır?

    A) Pamuk elli

    B) Kadife elli

    C) Makas elli

    D) İpek elli

    Cevap: Kadife elli

    KADİFE ELLİ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

    Cevap: Sporda Elini Becerikli Bir Biçimde Kullanabilen (Kimse)

    Amaca Yönelik Olarak Düşüncesini Belli Etmeden, Hissettirmeden Hareket Eden (Kimse)

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