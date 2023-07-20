Matematik dersi müfredatında yer alan ''Mantık'' ünitesinde öğretilen bilgilere göre ''Sabri vurursa gol olur'' şeklindeki ifadenin tersi hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Matematik dersi müfredatında yer alan ''Mantık'' ünitesinde öğretilen bilgilere göre ''Sabri vurursa gol olur'' şeklindeki ifadenin tersi hangisidir?

A: Sabri vurursa gol olmaz

B: Gol olursa Sabri vurur

C: Sabri vurmazsa gol olmaz

D: Sabri vurmazsa gol olur

Cevap: Sabri vurmazsa gol olmaz