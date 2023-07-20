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    • Magazin
    • 20.07.2023 22:31
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    • 20.07.2023 22:42
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    Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Ankara’ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?

    Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?

    A) Kuzgunkellesi

    B) Kargabeyni

    C) Keklikkafası

    D) Kumrubaşı

    Cevap: Kargabeyni

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    Haberler Magazin Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?
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