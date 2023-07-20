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    • Magazin
    • 20.07.2023 22:27
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    • 20.07.2023 22:42
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    Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Günümüzde Çin ve Hindistan’ın toplam insan nüfusu Dünya’daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?

    Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?

    A) 15

    B) 35

    C) 55

    D) 75

    Cevap: 35

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