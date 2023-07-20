ABD'de yapılan araştırmalara göre 1990'da 10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ABD'de yapılan araştırmalara göre 1990'da 10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur?

A) Yüzde 13

B) Yüzde 23

C) Yüzde 43

D) Yüzde 53

Cevap: Yüzde 13