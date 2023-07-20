Ömer dizisine felaketi getirecek 4 ayrılık! Gidişleri seyircinin yüreğini yakacak

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi son dönemde kadrosunda önemli ayrılıklara sahne oldu. Ünlü oyuncu Simay Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin aradından Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da diziye veda edecek. Vedaların yaşanacağı ilerleyen bölümlerde izleyicilerin nasıl bir hikaye gelişimi ile karşılaşacakları ise merak konusu oldu. Şimdi gözler dizinin 2. sezonunun yayınlanacağı eylül ayına çevrildi.