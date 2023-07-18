Şirinler adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Şirinler adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?

A) Obur Şirin

B) Şair Şirin

C) Şirine

D) Güçlü Şirin

Cevap: D şıkkı Güçlü Şirin