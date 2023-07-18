Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

A) Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

B) Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda

C) Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda

D) ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda

Cevap: A şıkkı Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda