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    • Magazin
    • 18.07.2023 22:18
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    • 18.07.2023 22:21
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    Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Eylül 2021’de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

    Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

    A) Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

    B) Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda

    C) Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda

    D) ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda

    Cevap: A şıkkı Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

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    Haberler Magazin Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?
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