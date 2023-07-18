Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün ''feilatün, feilatün, feilatün, feilün'' kalıbıyla yazılmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün ''feilatün, feilatün, feilatün, feilün'' kalıbıyla yazılmıştır?

A) Orhun Kitabeleri

B) İstiklal Marşı

C) Dede Korkut Hikayeleri

D) Kutadgu Bilig

Cevap: