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    • Magazin
    • 17.07.2023 10:09
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    • 17.07.2023 10:09
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    Gönül Dağı'ndaki son ayrılık iddiası dizide çöküşü başlatır! Canıgönülden sevilen ismi gönderecekler

    TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi son dönemde yaşanan gelişmelerle seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak diziye ilişkin kulislerde dolaşan bomba bir iddia izleyicileri şaşırttı. İddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak. Bu haber seyirciler arasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında yayınlanması beklenen yeni sezonu bekliyor.

    Gönül Dağı’ndaki bomba veda iddiası!

    Gönül Dağı dizisinde gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Yeni sezonda ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

    SÜRPRİZ İDDİA!

    Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı.

    Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.

        Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

        GEDELLİ'Yİ KARIŞTIRACAK OLAY

        Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur.

        Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır? Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndaki son ayrılık iddiası dizide çöküşü başlatır! Canıgönülden sevilen ismi gönderecekler
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