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    • Magazin
    • 16.07.2023 15:52
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    • 16.07.2023 15:52
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    Dünyaca ünlü sanatçı Jane Birkin’den acı haber! Paris’teki evinde ölü bulundu

    Bir döneme damga vuran İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin’den acı haber geldi. Dünyaca ünlü sanatçı 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yıldız, bakıcısı tarafından evinde bulundu. İşte detaylar...

    Jane Birkin’den acı haber!

    Fransız şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti. Fransız medyası, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden şarkıcının Paris'teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu aktardı.

    Birkin lüks modanın simgelerinden olan Hermes tasarım el çantasına adını veren kişiydi.

    LÖSEMİ TEŞHİSİ KONMUŞTU
    Birkin'e 2002 yılında lösemi teşhisi konmuştu. Gençlik yıllarında alkolle olan ilişkisini ve kanserin hayatını nasıl değiştirdiğini birkaç yıl önce verdiği röportajda anlatmıştı.

        JANE BIRKIN KİMDİR?
        İngiliz yönetmen, oyuncu ve şarkıcı Jane Mallory Birkin 14 Aralık 1946 Londra'da doğdu. 1966 yılında çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırdı. 1969'da eşi SergeGainsbourg ile birlikte söylediği Je t'aime... moi non plus şarkısı ile tanındı. 1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan Je t'aime... moi non plus filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı. Şarkı aslında Gainsbourg tarafından Brigitte Bardot'a yazılmıştı.

        1970'lerin başında kızı Charlotte'un doğumu nedeniyle sinemaya ara verse de 1973'te DonJuan filminde Brigitte Bardot'un sevgilisi rolünde oynadı.

        Birkin iki Agatha Christie filmi olan Death on the Nile ve Evil Under the Sun filmlerinde rol aldı ve Baby Alone in Babylone, Amours des Feintes, Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

            Jane Birkin müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı.

            Bosna, Ruanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı.
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            Haberler Magazin Dünyaca ünlü sanatçı Jane Birkin’den acı haber! Paris’teki evinde ölü bulundu
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