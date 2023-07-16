Dünyaca ünlü sanatçı Jane Birkin’den acı haber! Paris’teki evinde ölü bulundu

Fransız şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti. Fransız medyası, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden şarkıcının Paris'teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu aktardı.
Birkin lüks modanın simgelerinden olan Hermes tasarım el çantasına adını veren kişiydi.
LÖSEMİ TEŞHİSİ KONMUŞTU
Birkin'e 2002 yılında lösemi teşhisi konmuştu. Gençlik yıllarında alkolle olan ilişkisini ve kanserin hayatını nasıl değiştirdiğini birkaç yıl önce verdiği röportajda anlatmıştı.