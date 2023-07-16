Dünyaca ünlü sanatçı Jane Birkin’den acı haber! Paris’teki evinde ölü bulundu

JANE BIRKIN KİMDİR?

İngiliz yönetmen, oyuncu ve şarkıcı Jane Mallory Birkin 14 Aralık 1946 Londra'da doğdu. 1966 yılında çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırdı. 1969'da eşi SergeGainsbourg ile birlikte söylediği Je t'aime... moi non plus şarkısı ile tanındı. 1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan Je t'aime... moi non plus filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı. Şarkı aslında Gainsbourg tarafından Brigitte Bardot'a yazılmıştı.