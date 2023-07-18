Ben Bu Cihana Sığmazam'dan gelen yeni karakter diziyi uçuracak! Aylardır beklenen haberi verdiler

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ikinci sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği dizi sezon finalinde birçok oyuncunun veda etmesinin ardından yeni karakterlerle güçleniyor. Yeni sezonun en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Hafize hala karakteri olacak. Hafize hala karakterinin dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikayeye nasıl bir renk katacağı merakla bekleniyor.
"Hafize hala", Karadenizli Cezayir'in halası olarak hikayeye katılacak ve dizinin gidişatında önemli bir rol üstlenecek.
Oyuncu seçimi için görüşmeler sürerken bu karakterin hikayeye nasıl bir renk katacağı ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı merakla bekleniyor.