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    • Magazin
    • 19.07.2023 10:06
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    • 19.07.2023 10:06
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'dan gelen yeni karakter diziyi uçuracak! Aylardır beklenen haberi verdiler

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 2. sezonunda diziye yeni karakterler katılacak ve hikayesi yenilenerek izleyicilerin karşısına çıkacak. Diziye yeni katılacak karakterler ve hikayenin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonu için yapılan hazırlıklar dizi severlerin heyecanını artırıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler diziyi takip etmeye devam edecek.

    Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni karakterler geliyor!

    Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ikinci sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği dizi sezon finalinde birçok oyuncunun veda etmesinin ardından yeni karakterlerle güçleniyor. Yeni sezonun en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Hafize hala karakteri olacak. Hafize hala karakterinin dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikayeye nasıl bir renk katacağı merakla bekleniyor.

    "Hafize hala", Karadenizli Cezayir'in halası olarak hikayeye katılacak ve dizinin gidişatında önemli bir rol üstlenecek.

    Oyuncu seçimi için görüşmeler sürerken bu karakterin hikayeye nasıl bir renk katacağı ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı merakla bekleniyor.

        HİKAYE YENİLENİYOR

        Öte yandan dizinin ikinci sezonunda hikaye yenilecek.

        Bilindiği üzere sezon finali bölümlerine doğru diziden bazı isimler ayrılmıştı.

        Mafya temasının yanı sıra Cezayir'in yeğenleri Halil ve Dursun, Halil'in sevgilisi Havva, Dursun'un eşi Raziye, Suna'nın partneri Soysal ve Suna'nın üniversiteden arkadaşı Ecrin gibi yeni karakterler de diziye dahil olacak.
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            İfşa olan toplantı ilk değil!
            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'dan gelen yeni karakter diziyi uçuracak! Aylardır beklenen haberi verdiler
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