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    • Magazin
    • 15.07.2023 12:53
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    • 15.07.2023 13:13
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    Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

    Usta oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan Tanju Tuncel'in vefat haberi ardından sevenleri ve meslektaşları taziye mesajları paylaştı.

    takvim.com.tr
    Usta oyuncu hayatını kaybetti!

    Türk sinemasının usta oyuncularından Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti.


    TANJU TUNCEL KİMDİR?
    Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı.

    Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

        Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.

        TANJU TUNCEL FİLMLERİ VE DİZİLERİ
        1981: Zaman Mekan Makinesi
        1982: Gülsüm Ana
        1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
        1983: Üç İstanbul
        1984: Tutku
        1986: Aşk Dediğin Laftır
        1986: Çalıkuşu
        1987: Gönül Dostları
        1987: Mesela Muzaffer
        1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
        1991: Deniz Gurbetçileri
        1991: Menekşe Koyu
        1992: Kanunun Ötesinde
        1994: Artist Palas
        1994: Babam Askerde
        1995: Oğlum Adam Olacak
        1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem
        1996: Tutku
        1996: Şaşıfelek Çıkmazı
        1997: Hiç Bana Sordun mu?
        1997: Nihavend Mucize
        1997: Ruhsar
        1997: Sıdıka
        1999: Duruşma
        1999: Figüran
        1999: Çatısız Kadınlar
        2000: Evdeki Yabancı
        2000: Şemsi Paşa Pasajı
        2001: Dadı
        2002: Aşk Meydan Savaşı
        2003: Oyuncak Fabrikası
        2003: Sultan Makamı
        2004: İyi Saatte Olsunlar
        2005: Mektup
        2005: Sevda Tepesi
        2006: Yalancı Yarim
        2007: Beyaz Melek
        2008: Yol Arkadaşım
        2009: Geniş Aile
        2009: Çıngıraklı Top
        2010: Eyyvah Eyvah
        2011: Türkan
        2011: Eyyvah Eyvah 2
        2013: 10. Köy Teyatora
        2014: Guruldayan Kalpler
        2014: Muska
        2014: Eyyvah Eyvah 3
        2015: Geniş Aile Yapıştır
        2015: Sarıkamış Çocukları
        2018: Aşk Bu Mu?
        2018: Babamın Kemikleri

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Magazin Tanju Tuncel hayatını kaybetti!
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