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    • Magazin
    • 14.07.2023 18:40
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    • 14.07.2023 18:43
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    REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Oscar Gutierrez yaşıyor mu, kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Rey Mysterio öldü mü, neden öldü sorusu sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası sıkça araştırılır oldu. Rey Mysterio olarak bilinen WWE yıldızı "Oscar Gutierrez'in" öldüğü yönünde iddialar sosyal medyayı salladı.

    REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Rey Mysterio öldü mü, neden öldü sorusu sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası sıkça araştırılır oldu. Rey Mysterio olarak bilinen WWE yıldızı "Oscar Gutierrez'in" öldüğü yönünde iddialar sosyal medyayı salladı.

    OSCAR GUTİERREZ (REY MYSTERİO) ÖLDÜ MÜ?

    Daha çok ring adı olan Rey Mysterio ile bilinen Oscar Gutierrez hakkında öldü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ancak söylentilerin doğruluğu kanıtlanmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    REY MYSTERİO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Oscar Gutierrez, 11 Aralık 1974 tarihinde dünyaya geldi.

    1995 yılında ECW ile anlaştı. 19 Eylül 1995 tarihli "Gangstas Paradise" şovunda ilk görünümünü gerçekleştirdi. 16 Haziran 1996 tarihli "The Great American Bash (1996)" etkinliğinde WCW için ilk görünümünü gerçekleştirerek Dean Malenko'ya meydan okudu. 8 Temmuz 1996 tarihli WCW Monday Nitro etkinliğinde Dean Malenko'yu mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazandı.

        Dragon, Dean Malenko ve Super Calo gibi isimlere karşı galibiyet alarak üç aylık bir kemer saltanatı sürdürdü. 26 Ekim 1997 tarihli "Halloween Havoc (1997)" etkinliğinde Eddie Guerrero'yu kemere karşılık maske maçında yendi ve kemeri ikinci kez kazanmış oldu.

        Haziran 2002'de WWE ile sözleşme imzaladı. 26 Şubat 2015 tarihinde WWE, Rey Mysterio'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

        Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve lucha libre tarzında güreşen dünyanın en tanınmış güreşçilerinden biridir.
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        Haberler Magazin REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Oscar Gutierrez yaşıyor mu, kimdir, kaç yaşında, nereli?
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