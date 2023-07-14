REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Oscar Gutierrez yaşıyor mu, kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dragon, Dean Malenko ve Super Calo gibi isimlere karşı galibiyet alarak üç aylık bir kemer saltanatı sürdürdü. 26 Ekim 1997 tarihli "Halloween Havoc (1997)" etkinliğinde Eddie Guerrero'yu kemere karşılık maske maçında yendi ve kemeri ikinci kez kazanmış oldu.

Haziran 2002'de WWE ile sözleşme imzaladı. 26 Şubat 2015 tarihinde WWE, Rey Mysterio'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve lucha libre tarzında güreşen dünyanın en tanınmış güreşçilerinden biridir.