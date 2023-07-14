Yalı Çapkını'nda sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! Meğer final bölümünde ölecek karakter...

Yalı Çapkını dizisi geçen yıldan bu yana televizyon ekranlarında büyük tartışmalara neden oldu. Dizide yaşanan gelişmeler seyircilerin dikkatini çekiyor. Ancak diziyle ilgili ortaya atılan bir final sahnesi iddiası herkesi şaşırtmış durumda. İddiaya göre dizinin başından beri merakla takip edilen Seyran karakteri, yalanları ve ihanetleriyle mücadele ettiği Ferit hakkında şok bir karar alacak ve bu karar Ferit için büyük bir sürpriz olacak. Bu final gelişmesi ise izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlığa yol açacak.