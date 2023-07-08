Başrol oyuncusuna bay bay diyecekler! Gönül Dağı'nda suratları beş karış edecek ayrılık kararı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi, son dönemde yaşanan gelişmelerle seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak diziye ilişkin kulislerde dolaşan bomba bir iddia izleyicileri şaşırttı. İddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak. Bu haber seyirciler arasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında yayınlanması beklenen yeni sezonu bekliyor.