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    • Magazin
    • 07.07.2023 16:44
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    • 07.07.2023 16:44
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    Kuruluş Osman'daki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Başrol oyuncusuna veda ettiler

    Kuruluş Osman 4 sezon boyunca Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Bozdağ Film'in imzasını taşıyan dizi önümüzdeki sezon da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman sezon finali bölümünde hayranlarını üzen bir ayrılığa sahne oldu. Dizi 130. bölümüyle sezon finali yaparken izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy 130. bölümde son kez kamera karşısına geçerek ekibe veda etti.

    Kuruluş Osman’da sürpriz ayrılık!

    Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi 4 sezon boyunca çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Sevilen dizi önümüzdeki sezon da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy sezon finalinde ayrılık kararı aldı.

    SÜRPRİZ AYRILIK

    Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılma kararı sezon finalinde beklenmedik bir sürpriz olarak izleyicileri şaşırttı.

    Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakteri seyircilerin gönlünde taht kurmuştu.

        14 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 130. bölümüyle sezonu tamamlayan dizi, Yıldız Çağrı Atiksoy'un ayrılığıyla da izleyicileri şaşırttı.

        Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakterini canlandırdığı Kuruluş Osman'da başarılı bir performans sergiledi.

        Atiksoy'un ayrılığı hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman'daki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Başrol oyuncusuna veda ettiler
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