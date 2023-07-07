Kuruluş Osman'daki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Başrol oyuncusuna veda ettiler

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi 4 sezon boyunca çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Sevilen dizi önümüzdeki sezon da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy sezon finalinde ayrılık kararı aldı.
SÜRPRİZ AYRILIK
Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılma kararı sezon finalinde beklenmedik bir sürpriz olarak izleyicileri şaşırttı.
Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakteri seyircilerin gönlünde taht kurmuştu.