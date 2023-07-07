Ömer dizisinde seyirciye isyan bayrağı çektirecek ayrılıklar! 4 oyuncunun birden biletini kestiler

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi son dönemde kadrosunda önemli ayrılıklara sahne oldu. Ünlü oyuncu Simay Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin aradından Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da diziye veda edecek. Vedaların yaşanacağı ilerleyen bölümlerde izleyicilerin nasıl bir hikaye gelişimi ile karşılaşacakları ise merak konusu oldu. Şimdi gözler dizinin 2. sezonunun yayınlanacağı eylül ayına çevrildi.
Simay Barlas, Ömer dizisinden 21. bölümde ayrıldı. Ünlü oyuncu bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Barlas'ın ardından Süreyya'nın ailesini canlandıran Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak isimler arasında yer alıyor.