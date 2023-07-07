3 başrolden birisi geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin yıldızını özleyenlere şahane haber

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey Çoban karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının ardından yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Gelen son bilgilere göre, Kenan Çoban TRT için hazırlanan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide önemli bir rol üstlenecek.