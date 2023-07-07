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    • Magazin
    • 08.07.2023 09:21
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    • 08.07.2023 09:22
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    3 başrolden birisi geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin yıldızını özleyenlere şahane haber

    Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey Çoban karakteriyle izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bu kez Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen bir projede izleyici karşısına çıkacak. TRT'de yayınlanacak dizi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adını taşıyacak. Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla dizinin yayınlanacağı günü bekliyor.

    Kurtlar Vadisi’nin efsane isminden sürpriz proje!

    Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey Çoban karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının ardından yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Gelen son bilgilere göre, Kenan Çoban TRT için hazırlanan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide önemli bir rol üstlenecek.

    Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının hemen ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

    GERİ DÖNÜYOR

    Teşkilat-ı Mahsusa Trablus 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus bölgesinde geçen ve tarihsel olaylardan esinlenen bir hikayeyi anlatacak.

        Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor.

        Kenan Çoban'ın Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisiyle geri dönmesi hayranlarında büyük bir heyecana neden oldu.

        Abdülhey karakteriyle tanınan ve sevilen oyuncunun yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
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            Haberler Magazin 3 başrolden birisi geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin yıldızını özleyenlere şahane haber
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