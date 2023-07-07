Arka Sokaklar'da 18. sezon öncesi sürpriz başrol değişikliği yaşandı! Gözde ismi göz göre göre gönderdiler

Ekranların sevilen televizyon dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezon için hazırlıklar başladı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Okar gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi Kanal D'nin İç Yapımlar ekibine devredildi. Bilindiği üzere diziye Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yılın sonlarına doğru ara verilmişti. Dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor. Öte yandan yeni sezon öncesi dizinin ana kadrosunda bir ayrılık yaşandı.