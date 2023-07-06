Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır?

A) Clark Gable

B) Clint Eastwood

C) Robert De Niro

D) Charlie Chaplin

Cevap: A şıkkı Clark Gable