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    • Magazin
    • 06.07.2023 23:15
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    • 06.07.2023 23:19
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    Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Bugs Bunny’nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır?

    Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır?

    A) Clark Gable

    B) Clint Eastwood

    C) Robert De Niro

    D) Charlie Chaplin

    Cevap: A şıkkı Clark Gable

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    Haberler Magazin Bugs Bunny'nin havuç kemirme şekli hangi oyuncunun sinemada canlandırdığı bir karakterden esinlenerek tasarlanmıştır?
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