Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bugüne kadar sorulmuş sorularda diğerlerinden daha çok geçen ifade hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bugüne kadar sorulmuş sorularda diğerlerinden daha çok geçen ifade hangisidir?

A)

B)

C)

D)

Cevap: D şıkkı Hangisidir