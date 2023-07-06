Deli Yürek hayranlarını sevinçten dört köşe edecek haber geldi! Meğer bir dönemin efsanesi...

1998-2002 yılları arasında Türk televizyonlarında büyük bir ilgiyle izlenen Sinegraf imzalı efsane dizi Deli Yürek hayranlarını sevindirecek bir haberle geri dönüş yapıyor. Uzun süredir beklenen bu haber seyircide büyük bir heyecana neden oldu. Bilindiği üzere Deli Yürek yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve Türk televizyon tarihine damga vurmuş bir yapım olarak hafızalara kazınmıştı.