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    • Magazin
    • 06.07.2023 21:30
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    • 06.07.2023 21:32
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    ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961’den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır?

    ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır?

    A) Hamburger

    B) Kızarmış tavuk

    C) Tahin pekmez

    D) Izgara balık

    Cevap: B şıkkı Kızarmış tavuk

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    Haberler Magazin ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır?
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