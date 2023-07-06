ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville şehrinde 1961'den beri geçerli olan bir yasaya göre hangisi eller hariç başka herhangi bir şeyle yemek yasa dışıdır?

A) Hamburger

B) Kızarmış tavuk

C) Tahin pekmez

D) Izgara balık

Cevap: B şıkkı Kızarmış tavuk