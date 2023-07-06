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    • Magazin
    • 06.07.2023 08:58
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    • 06.07.2023 08:58
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    Gönül Dağı'nda yürekleri paramparça edecek ayrılık kararı! Biletini kesip yollayacaklar

    Gönül Dağı adlı dizinin sadık hayranları yeni sezonu bekliyor. Dizinin 104. bölümü için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Berk Atan, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Melis Sevinç gibi isimler yer alıyor. Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu. İddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek.

    Gönül Dağı’nda bomba ayrılık iddiası!

    Gönül Dağı izleyicileri uzun süredir heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. Dizinin 104. bölümü için geri sayım başladı ve izleyiciler Taner, Veysel ve Ramazan gibi etkileyici karakterlerin hikayelerini izlemek için sabırsızlanıyor. Ancak son zamanlarda diziyle ilgili ortaya atılan bir iddia izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İddialara göre, dizinin kadrosundan bir isim diziye veda edecek ve hikayede beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

    Yeni sezon için geri sayımın başladığı dizide geçtiğimiz hafta Selma Öğretmen'in öleceği iddia edildi.

    Gönül Dağı'nın yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Öte yandan diziye yeni isimler dahil olacak.

        Sezon finali bölümünde yaşanan şok edici olay ise dizinin izleyicilerini derinden etkiledi. İşte son bölümde yaşananlar

        Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur.

        Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda yürekleri paramparça edecek ayrılık kararı! Biletini kesip yollayacaklar
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