Gönül Dağı'nda yürekleri paramparça edecek ayrılık kararı! Biletini kesip yollayacaklar

Gönül Dağı izleyicileri uzun süredir heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. Dizinin 104. bölümü için geri sayım başladı ve izleyiciler Taner, Veysel ve Ramazan gibi etkileyici karakterlerin hikayelerini izlemek için sabırsızlanıyor. Ancak son zamanlarda diziyle ilgili ortaya atılan bir iddia izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İddialara göre, dizinin kadrosundan bir isim diziye veda edecek ve hikayede beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.