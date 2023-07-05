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    • Magazin
    • 06.07.2023 09:23
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    • 06.07.2023 09:23
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi macerası biten Devrim Özkan'dan sürpriz proje! Bambaşka bir rolde göreceksiniz

    Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban'ın canlandırdığı Sadi karakterinin eşi Songül'ü başarıyla canlandıran Devrim Özkan seyircilerden büyük beğeni toplamıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 41. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalamıştı. Sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi macerası biten isimden sürpriz proje!

    Ünlü oyuncu Devrim Özkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özkan'ın yeni projesi, Ay Yapım yapım şirketiyle el sıkıştığı "Üvey Hayat" dizisi oldu. Güzel oyuncu bu dizide Fidan karakterine hayat verecek. Dizi, iki kadının etkileyici hikayesini konu alacak. Hayranları Devrim Özkan'ın yeni projesiyle heyecanlanırken oyuncunun Üvey Hayat dizisindeki performansı ise merakla bekleniyor.

    YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre Devrim Özkan'ın yeni adresi Ay Yapım oldu.

    Dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazacak ve iki kadının etkileyici hikayesini izleyicilere aktaracak.

        Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 41. bölümüyle ekranlara veda eden Devrim Özkan, yeni projesiyle tekrar hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

        Ünlü oyuncu Ay Yapım'la el sıkışarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı "Üvey Hayat" dizisinde Fidan karakterine hayat verecek.

        Dizide iki kadının etkileyici hikayesi izleyicilere aktarılacak.

            DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

            Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitim gören Devrim Özkaya ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

            Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı. Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.
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            Haberler Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi macerası biten Devrim Özkan'dan sürpriz proje! Bambaşka bir rolde göreceksiniz
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