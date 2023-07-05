Gelsin Hayat Bildiği Gibi macerası biten Devrim Özkan'dan sürpriz proje! Bambaşka bir rolde göreceksiniz

Ünlü oyuncu Devrim Özkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özkan'ın yeni projesi, Ay Yapım yapım şirketiyle el sıkıştığı "Üvey Hayat" dizisi oldu. Güzel oyuncu bu dizide Fidan karakterine hayat verecek. Dizi, iki kadının etkileyici hikayesini konu alacak. Hayranları Devrim Özkan'ın yeni projesiyle heyecanlanırken oyuncunun Üvey Hayat dizisindeki performansı ise merakla bekleniyor.