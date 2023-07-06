Ben Bu Cihana Sığmazam'da ciğerleri parçalayan 3 ayrılık! Feryat figan içinde uğurladılar

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 35. bölümde sezon tatiline girdi. Sezon finalinde diziye 3 isim veda etti. Önemli rollerde yer alan Engin Benli, Hakan Karahan ve Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda etti. Dizinin sezon finali üç oyuncunun vedasıyla büyük duygusal bir atmosferde gerçekleşti.