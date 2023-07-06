Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.07.2023 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 08:46
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam'da ciğerleri parçalayan 3 ayrılık! Feryat figan içinde uğurladılar

    Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, sezon sonunda izleyicilerine bir süre ara verdi. Yeni sezon büyük bir heyecanla beklenirken dizide üç önemli isim veda etti. Uzun süre dizinin başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Engin Benli, Hakan Karahan ve Pelin Akil diziye veda isimler oldu. İzleyiciler şimdi dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağını kadroya kimlerin katılacağını merak ediyor. Öte yandan 2. sezon için hazırlıkların Ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

    Ben Bu Cihana Sığmazam’da flaş ayrılık!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 35. bölümde sezon tatiline girdi. Sezon finalinde diziye 3 isim veda etti. Önemli rollerde yer alan Engin Benli, Hakan Karahan ve Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda etti. Dizinin sezon finali üç oyuncunun vedasıyla büyük duygusal bir atmosferde gerçekleşti.

    ÜÇ VEDA!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdıkları karakterlerle izleyicilerin sevgisini kazanan üç oyuncunun ayrılık haberleri hayranlarını üzdü.

    Diziye yeni oyuncuların katılıp katılmayacağı ise ilerleyen dönemde açıklanması beklenen detaylar arasında yer alıyor.

        Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni döneminde nasıl bir hikaye ve kadro ile devam edeceğini merakla bekliyor.

        DİZİYE VEDA EDEN İSİMLER

        Engin Benli
        Hakan Karahan
        Pelin Akil

        AKIBETİ BELLİ OLDU

        Dizide Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Başkan Erdoğan’dan Bayburt’a teşekkür ziyareti
            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'da ciğerleri parçalayan 3 ayrılık! Feryat figan içinde uğurladılar
                loading
                SON DAKİKA