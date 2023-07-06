1348'de Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinin yayımladığı raporda Satürn, Mars ve Jüpiter'in Koca burcunda birleşmesinin, hangisinin sebeplerinden biri olabileceği belirtilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1348'de Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinin yayımladığı raporda Satürn, Mars ve Jüpiter'in Koca burcunda birleşmesinin, hangisinin sebeplerinden biri olabileceği belirtilmiştir?

A) Covid-19

B) Kara Veba

C) Strazburg Dans Salgını

D) İspanyol Gribi

Cevap: B şıkkı Kara Veba