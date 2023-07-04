Ömer dizisine felaketi getirecek ayrılık kararı alındı! Daha sezon bitmeden biletini kestiler

Ömer dizisi her pazartesi akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas sezon finalinde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı. Ancak sezon finalinde güzel oyuncunun diziden ayrılma kararı almasıyla izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı.
SEZON FİNALİNDE FLAŞ AYRILIK
Star TV'nin popüler dizisi Ömer'in başarılı oyuncusu Simay Barlas sezon finalinde diziden ayrıldı.
Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi, sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı.