Ömer dizisine felaketi getirecek ayrılık kararı alındı! Daha sezon bitmeden biletini kestiler

Ömer dizisi her pazartesi akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas sezon finalinde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı. Ancak sezon finalinde güzel oyuncunun diziden ayrılma kararı almasıyla izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı.