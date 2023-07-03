Al Sancak dizisinde 2. sezon başlamadan gelen ayrılık! Tasını tarağını toplayıp gönderdiler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizi projesi Al Sancak'ta beklenmedik bir ayrılık haberiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin başarılı oyuncularından birisinin diziye veda etmesi büyük şoka neden oldu. Sezon finaline doğru Boran karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya diziye veda etti. Alınan bu karar dizinin izleyicileri arasında büyük bir şok yaşanmasına neden oldu.