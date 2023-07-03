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    • Magazin
    • 03.07.2023 16:10
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    • 03.07.2023 16:10
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    Al Sancak dizisinde 2. sezon başlamadan gelen ayrılık! Tasını tarağını toplayıp gönderdiler

    Al Sancak dizisinin seyircileri bomba bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Son bölümlerde dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran bir oyuncu beklenmedik bir şekilde diziden ayrılma kararı aldı. Dizide sezon finaline doğru yaşanan olaylar büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Nihat Altınkaya, Boran karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiş ve diziye farklı bir renk katmıştı. Bu beklenmedik ayrılık kararı izleyiciler arasında şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.

    Al Sancak dizisinde 2. sezon başlamadan gelen ayrılık!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizi projesi Al Sancak'ta beklenmedik bir ayrılık haberiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin başarılı oyuncularından birisinin diziye veda etmesi büyük şoka neden oldu. Sezon finaline doğru Boran karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya diziye veda etti. Alınan bu karar dizinin izleyicileri arasında büyük bir şok yaşanmasına neden oldu.

    BOMBA AYRILIK YAŞANDI

    Fenomen dizi Al Sancak'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerde büyük şaşkınlık uyandırdı.

    Boran karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Nihat Altınkaya'nın hikayesi beklenmedik bir anda bitirildi.

        Son bölümde Ali Yüzbaşı ve Nadia'nın birlikte çalışarak Boran'ı etkisiz hale getirdiği görüldü.

        Ali Yüzbaşı ve Nadia'nın birlikte hareket ederek Boran'ı silahla öldürmesi, dizinin dikkat çeken bir noktası oldu.

        Nihat Altınkaya'nın Al Sancak dizisinden ayrılması dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı.
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            Haberler Magazin Al Sancak dizisinde 2. sezon başlamadan gelen ayrılık! Tasını tarağını toplayıp gönderdiler
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