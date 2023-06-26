Al Sancak dizisinde yüreklere işleyecek ayrılık! Daha ilk bölümde bağları koparacaklar

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Al Sancak ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi yaz tatiline girmiş olsa da takipçilerini merak içinde bıraktı. Özellikle Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin performansı büyük ilgi gördü. Şimdi ise gözler Al Sancak'ın 2. sezonunda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi sezon finaliyle ekranlara veda etti.