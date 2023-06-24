Ben Bu Cihana Sığmazam'a altın çağını yaşatacak transfer! Yıllar sonra bir kez daha buluşacaklar

Sevilen dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon hazırlıkları başladı ve diziye sürpriz bir oyuncu transferi yapılacağı iddiaları gündemi sallıyor. İlk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi kazanan dizi ikinci sezonunda da heyecanı ve merakı artırmaya hazırlanıyor. Son olarak kulislerde ortaya atılan transfer iddialarının ardından dizi severler ve izleyiciler arasında büyük bir merak başladı.