Kurtlar Vadisi efsanesinden 20 yıl sonra müjdeli haber geldi! Laz Ziya'nın 1 numaralı düşmanı geri dönüyor

2003-2016 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizilerde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Dizide yer alan karakterler hala sosyal medyada büyük bir etki oluşturmaya devam ediyor. Dizinin efsane karakterlerinden birisi olan ünlü oyuncu yıllar sonra setlere dönme kararı verdi.