1894-1991 yılları arasında yaşamış 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya Rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1894-1991 yılları arasında yaşamış 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya Rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur?

A) 1930

B) 1950

C) 1970

D) 1990

Cevap: D şıkkı (1990)