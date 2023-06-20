Ömer dizisinde yürekleri tarumar edecek ayrılık kararı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderecekler

Star TV'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Ömer" dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştığı dizi ikinci sezonuyla ilgili merakları da şimdiden uyandırmış durumda. Seyirciler "Ömer dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını ararken ayrılık haberiyle karşılaştı.